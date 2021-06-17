Роскомнадзор ограничил доступ к двум VPN-сервисам

Роскомнадзор ввел ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещенному контенту с 17 июня 2021 года вводятся ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN», — говорится в сообщении.

Как пояснили в Роскомнадзоре, ограничения не коснутся компаний, которые пользуются VPN-сервисами в непрерывных технологических процессах. В «белые списки» ведомство внесло более 200 технологических процессов 130 российских предприятий. Отмечается, что после проверки список компаний может быть оперативно дополнен.

Ранее глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн отмечал, что после истории с Telegram в России заработал закон о суверенном интернете, то есть к VPN по-прежнему можно ограничить доступ.