Названа дата выпуска игры S.T.A.L.K.E.R. 2, действие которой происходит в Чернобыле

Релиз компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится 28 апреля 2022 года. Об этом говорится в сообщении разработчиков игры GSC Game World.

Также компания представила геймплейный трейлер и подзаголовок шутера — Heart of Chernobyl.

Предзаказ базовой версии уже доступен в Steam, Epic Games Store и Microsoft Store за 2499 рублей. Улучшенные версии Deluxe Edition и Ultimate Edition стоят 3199 и 4449 рублей соответственно.

В основу игры легли события на Чернобыльской АЭС.

Ранее сообщалось, что хакеры взломали системы одного из крупнейших разработчиков компьютерных игр Electronic Arts и похитили 780 гигабайт данных.

Изначально сообщения о взломе EA появились на онлайн-форумах. Хакеры утверждали, что завладели базой данных, содержащей в числе прочего исходный код игрового движка FrostBite, на котором созданы серии видеоигр FIFA, Madden и Battlefield. В компании подтвердили информацию о взломе и заверили, что личные данные игроков не были скомпрометированы.