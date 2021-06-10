Школьные уроки киберграмотности поддерживают 99% родителей

Большинство родителей выступили за внедрение уроков цифровой грамотности в школе, об этом говорится в исследовании онлайн-школы SkySmart, поступившем в «Газету.Ru».

Так, на вопрос о том, стоит ли обучать школьников основам цифровой грамотности, 99% родителей дали положительный ответ. Среди учителей положительный ответ дали 95% опрошенных, и 79% среди учащихся.

Также всем участникам опроса был задан вопрос о том, должен ли подобный курс быть в школьной программе. 87% родителей считают необходимостью внедрение курса в программу. Среди учителей «за» высказалось 75% опрошенных и 89% среди школьников.

Кроме того большинство родителей и учителей и родителей хотят, чтобы цифровой грамотности обучали на уроках информатики, а не преподавали в качестве отдельного предмета. При этом 43% родителей считают, что цифровую грамотность необходимо преподавать с первого класса, а 30% учителей назвали лучшим классом для начала изучения курса пятый.

К навыкам, которые должны приобрести учащиеся, родители отнесли работу с информацией, информационную безопасность, умение защищать свои персональные данные, этикет общения в сети, управление своей репутацией в интернете, а также функциональную грамотность при использовании программ и гаджетов.

На текущий момент в Комитете Госдумы по информационной политике обсуждается вопрос введения в школьную программу курса цифровой грамотности. Как отмечает пресс-секретарь комитета, при разработке такого курса будут учитываться результаты исследования и мнения родительского сообщества и учителей.