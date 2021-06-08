Эксперт сравнил новые технологии Apple с «треугольным хлебом»

Большинство новых функций, которые Apple презентовала в рамках ежегодной выставки для разработчиков WWDC-2021, пользователям могут не пригодиться, рассказал «Газете.Ru» ведущий аналитик Mobile Research Эльдар Муртазин.

Он объяснил, что в мире технологий уже создано все необходимое, поэтому компаниям остается только улучшать уже имеющиеся функции. Это, как объяснил Муртазин, может обойтись им очень дорого.

«Именно поэтому между IT-гигантами идет конкуренция посредством «финтифлюшек». Например, вы пекарь и у вас есть свои сто клиентов, которые каждый день берут у вас батон хлеба. Чтобы переманить клиентов конкурента, вы начинаете создавать хлеб треугольной формы. Этим и занимается Apple», — заявил эксперт.

Специалист также отметил, что у него «смешанные впечатления» от презентации Apple, так как он не увидел в ней для себя ничего интересного.

Ранее Apple представила новые функции продуктов компании в ходе выставки для разработчиков WWDC 2021.