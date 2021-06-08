Названа причина глобального сбоя в работе крупнейших интернет-ресурсов

Продакт-менеджер Financial Times Мэтт Тэйлор рассказал, что глобальный сбой мирового интернета связан с аварией на стороне CDN-провайдера Fastly — из-за него огромное количество сайтов выдает ошибку 503. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

8 июня были зафиксированы проблемы с работой более десяти социальных сетей и сайтов крупных международных СМИ. Пользователи сообщили о проблемах сразу у нескольких сервисов — не работают Reddit, Stackoverflow, Spotify, Twitch. Также наблюдается масштабный сбой в работе сайтов CNN, New York Times, Amazon, GitHub.