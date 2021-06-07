США формируют коалицию против стран, укрывающих хакеров

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США собираются сформировать международную коалицию против стран, которые укрывают хакеров и других киберпреступников, сообщает Reuters.

«Все наше правительство работает над тем, чтобы выработать стратегию против вирусов-вымогателей, чтобы защитить все наши сети... Это включает создание международной коалиции, чтобы привлечь к ответственности страны, укрывающие тех, кто участвует в хакерских атаках с использованием вирусов-вымогателей», — заявил Блинкен на заседании Конгресса США.

Американский госсекретарь уточнил, что для успешной реализации планов по привлечению к ответственности стран, которые укрывают хакеров, Соединенные Штаты планируют более активно взаимодействовать с нынешними союзниками.

В мае-июне 2021 года на крупнейший на Восточном побережье США трубопровод Colonial Pipeline и американские филиалы крупнейшего в мире производителя мяса JBS были совершены хакерские атаки, в результате которых возникли перебои с поставками.