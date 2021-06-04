Робопес Uni3 встретился с настоящими собаками на ПМЭФ

Робопес Uni3 встретился с настоящими собаками на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Видео опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На ролике видно, как две таксы гоняются за питомцем-роботом, пока их снимают на телефоны прохожие.

Ранее сообщалось, что для задержания вооруженного злоумышленника полиция США прибегла к помощи «киберсобаки» Spot — четвероногий робот был замечен на месте преступления в компании правоохранителей. При этом его задачи на этом вызове остаются пока невыясненными, но, по сообщению его производителя, робопес в основном применяется для разведки и исследования территории.

Позже появилась информация, что нью-йоркская полиция, использовавшая собакоподобных роботов Digidog фирмы Boston Dynamics, все же расторгла контракт с фирмой. В полиции заявили, что реакция общественности на робота оказалась резко негативной как раз в тот период, когда деятельность полиции оказалась под пристальным вниманием.