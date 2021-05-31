Instagram изменит алгоритм Stories из-за жалоб на цензуру

Социальная сеть Instagram изменит алгоритм отображения публикаций в разделе Stories после жалоб о том, что пользователи не могли увидеть контент в поддержку Палестины, но при этом активно распространялись произраильские публикации. Об этом сообщает газета Financial Times.

В данном разделе соцсеть в качестве приоритетного всегда в начале ленты показывала «оригинальный» контент юзеров, а не репосты. По данным издания, почти 50 сотрудников выразили обеспокоенность «подавлением» пропалестинских материалов.

Теперь же Instagram будет в соотношении 50 на 50 показывать оригинальный контент и тот, которым пользователь поделился со сторонней страницы. В FT считают, что это поможет распространить наиболее важные новости среди более широкой аудитории.

«Stories, в которых публикуются посты из ленты, не получают той аудитории, на которую люди рассчитывают, и это не очень хорошо», — отметили в соцсети.

При этом в Instagram подчеркнули, что метод с неприоритетными Stories применим к любым материалам, которые репостят в разделе, вне зависимости от того, о чем они.

Ранее сообщалось, что в Instagram заработала функция, которая позволяет скрывать под своими публикациями в ленте отметки «нравится».