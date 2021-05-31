На Камчатке большая часть жителей осталась без интернета и телефонной связи

В результате аварии у «Ростелекома» интернет и телефонная связь отсутствуют у большой части жителей Камчатки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей провайдера.

«В 15.06 по камчатскому времени был зафиксирован аварийный сигнал по маршруту Усть-Большерецк — Дальний. Бригада специалистов выехала на место. У абонентов «Ростелекома» отсутствует интернет и частично телефонная связь», — заявила пресс-секретарь макрорегионального филиала «Дальний Восток» Дина Бабаева.

Сейчас не уточняются сроки устранения аварии и возобновления работы сети и телефонной связи.

Кроме того, с 15.10 на территории региона нет сотовой связи у провайдеров «Билайн», «Мегафон», а также Tele2. Еще не работают мобильный интернет, кабельное ТВ. У местных жителей также сложности с получением СМС.

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