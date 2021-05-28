Минцифры и Роскомнадзор поддержали законопроект о регулировании IT-гигантов

Роскомнадзор и Минцифры поддержали законопроект о регулировании иностранных IT-компаний на территории России. Об этом на расширенном заседании комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи заявили представители этих ведомств, передает ТАСС.

«Мы законопроект поддерживаем. Осуществляя деятельность у нас, иностранные IT-компании исполняют требование российского законодательства по желанию. Нам кажется, ситуация требует законодательного регулирования», — сказала замглавы Минцифры Бэлла Черкесова.

Законопроект также поддержали присутствующие на заседании представители Федеральной антимонопольной службы Центрального банка.

21 мая в Госдуму внесли законопроект, который обяжет владельцев крупнейших IT-ресурсов открывать в России представительства под угрозой ограничения доступа к ресурсам. Речь в документе шла о владельцах информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей.

По словам главы комитета нижней палаты по информационной политике Александра Хинштейна и других авторов законопроекта, создание представительств IT-гигантов в России сделает обязательным для них соблюдение российского законодательства.