Twitter отчитается об удалении запрещенных материалов в июне

Социальная сеть Twitter отчитается об удалении запрещенного в России контента в первой декаде июня, заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов. Его слова приводит РИА «Новости».

«Я думаю, что где-то в первой декаде июня мы с ними снова выйдем на контакт и послушаем, что они сделали для того, чтобы до конца привести в соответствие те материалы, которые у них в сети находятся», – рассказал Липов.

По его словам, всю новую запрещенную информацию администрация социальной сети удаляет вовремя. При этом заминки возникли с «застарелым блоком» контента из примерно 600 материалов, которые остаются неудаленными с 2017 года.

Ранее Липов сообщил, что спустя 1,5 месяца после замедления трафика социальная сеть Twitter удалила более 90% запрещенных материалов.

17 мая сообщалось, что Роскомнадзор принял решение не блокировать социальную сеть Twitter, так как администрация сервиса сообщила о готовности к сотрудничеству и удалила значительную часть запрещенных материалов.

10 марта Роскомнадзор начал замедление скорости работы Twitter из-за того, что платформа в период с 2017 года по настоящее время не удалила по просьбе ведомства запрещенный контент, в том числе материалы с детской порнографией.