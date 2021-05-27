Глава Роскомнадзора назвал условие замедления Google

Роскомнадзор может применить к Google более радикальные меры, если угрозы от платформы превысят ее пользу, рассказал глава ведомства Андрей Липов. Его слова приводит РИА «Новости».

«Если угрозы, которые будут исходить от той или иной соцсети, будут превышать пользу от этой соцсети, значит, к ней будут применяться меры более радикальные. На сегодняшний день мы считаем, что пока штрафов достаточно», – рассказал Липов.

Таким образом глава Роскомнадзора ответил на вопрос об условиях замедления трафика Google. При этом он назвал запрещенную информацию в продуктах американской компании «ложкой дегтя в бочке с медом».

25 мая российский суд оштрафовал компанию Google на 6 млн рублей за неудаление противоправного контента. По каждому из трех рассматриваемых протоколов компания была признана виновной и оштрафована на 2 млн рублей.

До этого в пресс-службе Роскомнадзора заявили, что не исключают замедления трафика сервисов компании Google. По данным ведомства, компания не полностью исключает из поисковой выдачи на территории России ссылки на интернет-ресурсы с запрещенной информацией.