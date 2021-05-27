Роскомнадзор хочет ограничить рекламу на нарушающих законы платформах

Роскомандзор рассматривает возможность ограничения рекламы на интернет-платформах, нарушающих российское законодательство, сообщил глава ведомства Андрей Липов. Его слова приводит РИА «Новости».

По его словам, Роскомназор планирует ввести новые экономические меры давления на незаконопослушные ресурсы.

«Будем ограничивать возможность размещения рекламы на том или ином сервисе. Google же много денег зарабатывает на YouTube в России», – заявил Липов.

Кроме того, он рассказал, что западные социальные сети вышли на контакт с Роскомнадзором после замедления трафика Twitter, в настоящее время с ними ведется трудный диалог об удалении запрещенного контента.

«Мы им про законы, которые они должны на нашей территории выполнять, а они нам - про свою исключительность, про то, как они берут на себя право диктовать нам определенные условия по работе их сервисов на территории нашей страны», — посетовал глава Роскомнадзора.

25 мая российский суд оштрафовал компанию Google на 6 млн рублей за неудаление противоправного контента. По каждому из трех рассматриваемых протоколов компания была признана виновной и оштрафована на 2 млн рублей.