Роскосмос создает тренажер космического корабля для ЦПК

Отраслевой ИТ-интегратор Роскосмоса «РК-цифра» создаст для Центра подготовки космонавтов (ЦПК) тренажер пилотируемого космического корабля, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Департамента цифрового развития госкорпорации Константина Шадрина.

«ЦПК (Центр подготовки космонавтов — прим. ТАСС) очень сильно заинтересовался создаваемым комплексом виртуальной реальности и попросил на тестирование один из образцов, прорабатывается вопрос создания тренажера пилотируемого космического аппарата именно с нашими технологиями», — рассказал Шадрин.

По его словам, тренажер будет обучать будущих космонавтов пилотированию ныне использующихся «Союзов», а также перспективного «Орла».

«Это направление у нас вытекло из прототипов тренажеров для коллег-авиаторов», — пояснил Шадрин.

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