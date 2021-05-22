Орешкин рассказал, какие профессии скоро вытеснит искусственный интеллект

Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что искусственный интеллект сократит количество работников профессий «монотонного умственного труда». Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Профессии бухгалтера, программиста базового уровня, переводчика - количество людей, занятых в таких профессиях будет серьезно уменьшаться, потому что эти профессии будут активно заменяться искусственным интеллектом», — сказал он.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк планирует внедрить искусственный интеллект в 80% парка выпускаемых в России тракторов и комбайнов.

Самоуправляемые машины в агропромышленном комплексе (АПК) пока исчисляются сотнями, отметил он.

«В этом году, надеюсь, будут исчисляться тысячами. Например, сейчас мы ведем переговоры, чтобы порядка 80% парка выпускаемых тракторов, комбайнов на территории России были снабжены системами самоуправления, техническим зрением и т.д.», — отметил он, комментируя взаимодействие компании с правительством в АПК.