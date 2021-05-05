Facebook сохранил блокировку аккаунта Трампа

Независимый надзорный совет американской корпорации Facebook принял решение сохранить блокировку аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление совета.

«Совет поддержал решение Facebook от 7 января 2021 года ограничить доступ экс-президента Дональда Трампа к размещению контента на его странице в Facebook и в его аккаунте в Instagram», — говорится в документе.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп представил новую платформу для общения, где он сможет взаимодействовать со своими подписчиками.

Платформа называется «Donald J. Trump for President» (Дональда Трампа в президенты). Политик сможет писать сообщения, а также публиковать фото и видео. По словам источника, близкого к платформе, «это всего лишь способ односторонней связи».

Аккаунты Трампа в Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Twitch, Snapchat были заблокированы в январе текущего года после штурма Капитолия его сторонниками.