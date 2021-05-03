Facebook примет решение о судьбе аккаунта Трампа 5 мая

Facebook объявит о решении по делу о блокировке аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа 5 мая. Об этом говорится на странице независимого надзорного совета корпорации в Twitter.

«Надзорный совет огласит свое решение по делу в отношении бывшего президента США Дональда Трампа 5 мая 2021 года», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что независимый совет по надзору Facebook пока не принял окончательного решение о том, запрещать или нет экс-президенту пользоваться соцсетью.

Аккаунты Трампа в Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Twitch, Snapchat были заблокированы в январе текущего года после штурма Капитолия его сторонниками.