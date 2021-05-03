В МВД рассказали о программе для выявления серийных киберперступлений

Специалисты российского Министерства внутренних дел (МВД) начали использовать специальную программу для выявления серийных киберпреступлений, заявили в пресс-центре ведомства. Об этом сообщает ТАСС.

Программа «Дистанционное мошенничество» используется сотрудниками МВД в течение года, за это время с ее помощью удалось выявить более 324 тысяч серийных преступлений.

Как рассказали в ведомстве, программа позволяет собирать, систематизировать, обрабатывать и анализировать данные, собранные в ходе расследования уголовных дел о киберпреступлениях.

Ранее сообщалось, что к концу декабря текущего года планируется разработать сервис для приложения МВД под названием «Антимошенник», предупреждающий людей о звонках аферистов.

Предполагается, что с модулем «Антимошенник» станет возможным оповестить россиян о том, что с ними общаются с телефона, ранее замеченного в мошеннической деятельности. Пользователь приложения сможет заблокировать подобные СМС или звонки от мошенников.