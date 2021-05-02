В Госдуме оценили разработку МВД по борьбе с телефонным мошенничеством

Разработка МВД приложения, которое будет бороться с телефонными мошенниками, будет защищать российских граждан от «безграничной фантазии» злоумышленников. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, пишет RT.

«Они используют любые направления — начиная от здравоохранения, заканчивая любыми видами платежей. Это очень серьезный мошеннический бизнес», — сказал Шхагошев.

Он подчеркнул, что сервису нужно будет постоянно обновляться и модернизироваться, когда он начнет работу. В то же время депутат подчеркнул, что это очень важная процедура.

Ранее стало известно, что сервис под названием «Антимошенник» для приложения МВД, предупреждающий людей о звонках аферистов, намерены разработать к 25 декабря текущего года.

Как уточнили в министерстве, контракт с разработчиком приложения заключили в марте. При этом начальная стоимость разработки приложения для смартфонов оценивалась в 62,9 млн рублей.

Предполагается, что с модулем «Антимошенник» станет возможным оповестить россиян о том, что с ними общаются с телефона, ранее замеченного в мошеннической деятельности. Пользователь приложения сможет заблокировать подобные СМС или звонки от мошенников.