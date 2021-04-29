Роскомнадзор проверит PornHub на оскорбление власти и православной церкви

Роскомнадзор направил в Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД письма с просьбой провести экспертизу нескольких роликов на PornHub. Об этом пишут «Известия».

Речь идет о проверке двух видео, в которых фигурируют различные атрибуты православной церкви. Данные ролики потенциально попадают под статью «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», уточнили в Роскомнадзоре.

Также ведомство заинтересовалось еще тремя видео на PornHub, главные герои которых демонстрируют в кадре наркотические вещества и способы их употребления. Отмечается, что ролики могут попадать под статью «Пропаганда наркотических средств».

Еще один видеоматериал может нарушать статью «Оскорбление представителя власти». По мнению Роскомнадзора, содержание ролика может оскорблять представителей власти Российской Федерации.

Если экспертизы подтвердят нарушения в видеозаписях, то ссылки на них будут внесены в единый реестр запрещенной информации. Также Роскомнадзор потребует от администрации PornHub удалить ролики с сайта, в противном случае власти заблокируют страницы с ними.

В декабре 2020 года сообщалось, что платежные системы Visa и MasterCard отказались работать с PornНub. Основной причиной стали подозрения в адрес сайта, который якобы свободно позволяет размещать ролики с насилием над подростками.