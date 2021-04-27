Центр киберугроз рассказал об уязвимости Zoom

Данные пользователей Zoom из России могут оказаться за рубежом, потому что именно там находятся сервера компании, заявил заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николая Мурашова, сообщает РИА «Новости».

«Мы при использовании платформы Zoom имеем неконтролируемый выход информации за территорию Российской Федерации. Ее последующее использование для нас становится неизвестным», — сказал Мурашов.

Он отметил, что в связи с этим считает целесообразным переход на отечественные аналоги программы.

Ранее Мурашов заявил, что число кибератак на российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в 2020 году выросло в четыре раза.

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам был создан в 2018 году. Центр занимается обнаружением и предупреждением компьютерных атак, а также ликвидацией их последствий.