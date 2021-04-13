Во ФСИН опровергли наличие своей группы во «ВКонтакте»

ФСИН сообщила о своей непричастности к созданию сообщества во «ВКонтакте». Ранее на странице, якобы принадлежащей ведомству, начали собирать пожертвования, передает «Интерфакс».

«В связи с появлением в СМИ информации о блокировке официальной группы ФСИН России в социальной сети «ВКонтакте» сообщаем, что ведомство в данной социальной сети свою официальную страницу никогда не регистрировало и данная группа не имеет отношения к ФСИН России», — уточнили в сообщении.

По данным пресс-бюро, информации о том, кто создал группу и является администратором, сейчас нет. Как отметили во ФСИН, со стороны структуры уже направлялись запросы на удаление данного сообщества в соцсети.

До этого появилась информация, что на странице ФСИН идет сбор денег за получение доступа к эксклюзивным материалам. «ВКонтакте» временно заблокировала группу для уточнения подробностей и проверки достоверности.