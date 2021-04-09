Twitter не будет хранить публикации из заблокированного аккаунта Трампа

Компания Twitter не будет хранить на своей платформе посты из заблокированного ранее аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканалу CBS представитель соцсети.

Ранее стало известно, что национальное управление архивов и документации США (NARA) планирует выложить в открытый доступ публикации из заблокированной страницы в Twitter Трампа.

В Twitter обратили внимание на то, что аккаунт экс-президента @realDonaldTrump был заблокирован навсегда, в связи с этим контент из этой страницы не будет отображаться в соцсети, как это было раньше или как сейчас происходит с архивными административными аккаунтами.

Представитель Twitter также отметил, что компания сотрудничает с NARA, чтобы вести официальный учет публикаций, опубликованных Трампом.

Ранее Twitch, Twitter, Facebook, YouTube и Instagram заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.