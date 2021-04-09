Россиян предупредили о готовящейся в мае хакерской атаке

Эксперты в области кибербезопасности предупредили россиян о готовящейся хакерской атаке в период майских праздников. Об этом сообщают «Известия».

По их словам, атака будет совершена на банковские счета граждан России.

«Ожидается, что хакеры воспользуются уязвимостью мобильной связи, которая позволит перехватить SMS для авторизации в банковских приложения», — говорится в заявлении.

Специалисты добавили, что данные одного из крупных сотовый операторов утекли в открытый доступ в даркнете. С помощью них злоумышленники смогут осуществлять перехват звонков и сообщений пользователей.

Кроме того, эксперты подчеркнули, что наибольшему риску подвержены счета с наибольшими остатками, а также те, которые подключены к онлайн-банкингам.

Ранее «Лаборатория Касперского» перечислила главные киберугрозы в 2021 году.