Facebook исключила хакерскую атаку при последней массовой утечке данных

В американской компании Facebook провели расследование причин массовой утечки данных пользователей социальной сети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Там заявили, что причиной утечки не мог быть хакерский взлом Facebook. В заявлении компании говорится, что руководство рассматривает как основную версию веб-скрейпинга.

«Важно понимать, что злоумышленники получили информацию не путем хакерского взлома наших систем, а при помощи извлечения данных с нашей платформы», — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что номер телефона Цукерберга попал в открытый доступ из-за массовой утечки.