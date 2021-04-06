В Clubhouse начали тестировать функции прямых платежей

Соцсеть Clubhouse при участии платежного сервиса Stripe работает над внедрением системы прямых денежных переводов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей сервиса.

«С сегодняшнего дня все пользователи смогут осуществлять переводы, и мы будем волнообразно внедрять возможность получения платежей, начав сегодня с небольшой тестовой группы», — говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, сейчас сервис переводов будут тестировать, собирать предложения и отзывы, а потом он заработает у всех пользователей.

С отправителя будет взиматься незначительная комиссия за обработку денежного перевода. Деньги пойдут партнеру сервиса, системе Stripe.

«Это будет первая из множества функций, позволяющих пользователям получать платежи непосредственно в Clubhouse», — отметили в релизе.

Платформа Clubhouse существует с апреля прошлого года. В РФ социальная сеть, где можно обмениваться голосовыми сообщениями, «создавать комнаты», набрала популярность в начале 2021 года.

Ранее сообщалось, что российские женщины устанавливают Clubhouse чаще мужчин.