В странах ЕАЭС стики для устройств нагревания табака предлагают приравнять к сигаретам

По предложению Казахстана и России, стики для устройств нагревания табака, таких как IQOS и glo, предлагают внести в технический регламент ЕАЭС на табачную продукцию, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя Минторга Казахстана.

Эта инициатива совпадает с предложениями Минздрава России о необходимости приравнять к табачной продукции все системы нагревания табака. Кроме того, в российском Минздраве предлагают увеличить размер надписи и картинки о вреде курения с 50% до 65% на пачках со стиками.

Производители устройств и стиков к ним утверждают, что использование этих устройств технически отличается от курения сигарет, сигар и других табачных изделий, так как при нагревании табака не выделяется дым. По положению Всемирной таможенной организации, нагреваемый табак был выделен в отдельную категорию, не связанную с традиционными табачными изделиями.

По мнению производителей, изменение табачного законодательства повлечет за собой закрытие производства стиков в России, так как компании не смогут выполнить предъявленные требования из-за принципиальных различий в способе производства.

Ранее в России ужесточили правила продажи табака.