Минцифры исключило передачу данных россиян предустановленными сервисами

В Минцифры прокомментировали данные СМИ о возможной передаче персональных данных пользователей компаниями-операторами предустановленных российских приложений, среди которых «Лаборатории Касперского», «Яндекс» и Mail.Group. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве заявили, что данная информация не соответствует действительности.

«Важно, что эти приложения передают внешним сервисам исключительно технические обезличенные данные пользователя для таргетирования рекламы», — заявили в Минцифры.

Ведомство также подчеркнуло, что пользователю перед установкой приложений предлагают предварительно ознакомиться с соглашением об использовании ПО, где прописаны все аспекты.

С соответствующим комментарием выступили и представители Mail.Group и «Яндекса».

Ранее Минцифры разъяснило проект о доступе РКН к данным о звонках россиян.