Роскомнадзор потребовал удалить рекламу вакансий наркокурьеров из Instagram

Роскомнадзор направил руководству компании Facebook Inc письмо с требованием удалить рекламу вакансий наркокурьеров в социальной сети Instagram. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Данная реклама, размещенная в разделе «Stories», содержит контент, популяризирующий и мотивирующий пользователей на участие в противоправной деятельности, которая запрещена на территории Российской Федерации, равно как и распространение подобного рода информации», — говорится в сообщении.

Роскомнадзор также потребовал от руководства Facebook провести проверку соцсети, принять меры реагирования против распространения запрещенного на территории РФ контента и проинформировать РКН в максимально короткие сроки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что полного запрета иностранных интернет-платформ удастся избежать, однако подчеркнул, что необходимо добиться от зарубежных компаний соблюдения российских правил.