МИД России опубликовал пародию на мем с котами и Наташей к 1 апреля

В день смеха, 1 апреля, Министерство иностранных дел РФ опубликовало пародию на мем с котами «Наташа, мы все уронили». Видео опубликовано в Telegram-канале МИДа.

На видео под минус песни «Есть только миг» из фильма «Земля Санникова» вместо котов появляются пингвины на фоне падающего айсберга. Они обращаются не к Наташе, а к Сереже со словами: »$коты все уронили. Мы все поднимем. Гони вакцины. Сереж, мы ждем».

«1 апреля никому не верь. Российскому МИД — можно!» — сказано в подписи к публикации.

В конце ролика появляются слова «без претензий на интеллектуальную собственность. Честно».

Ранее жительница Москвы подала заявку в Роспатент на регистрацию фразы «Наташ, ты спишь? Наташ, вставай, мы там все уронили!» из мема про Наташу и котов в качестве товарного знака. Заявку на регистрацию подала индивидуальный предприниматель Бородулина Дарья Сергеевна.