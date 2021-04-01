Microsoft поставит армии США очки дополненной реальности на $22 млрд

Компания Microsoft выиграла контракт с армией США на поставку гарнитур дополненной реальности, сообщает Associated Press.

В соответствии с условиями соглашения, компания поставит военным очки дополненной реальности на $22 млрд. Технология будет основана на очках Microsoft HoloLens, которые изначально создавались для индустрии видеоигр и развлечений.

По заявлениям представителей Пентагона, использование военнослужащими очков дополненной реальности позволит повысить осведомленность солдат об окружающей обстановке, а также улучшить их способность обнаруживать цели и опасность.

Технология дополненной реальности позволяет людям видеть виртуальные изображения, наложенные на физический мир перед ними.

Ранее телеканал CNN сообщил о намерении США провести масштабные виртуальные учения по противодействию России и Китаю. По данным телеканала, речь идет о «строго засекреченной военной игре», учения состоятся летом текущего года.