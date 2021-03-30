Трамп запустил новый сайт

Бывший президент США Дональд Трамп запустил для своих сторонников новый сайт 45-го президента США.

В заявлении на онлайн-ресурсе отмечается, что политик и его команда стремятся «сохранить наследие администрации Трампа», а также продолжить продвигать лозунг предвыборной кампании Трампа Make America Great Again.

«С помощью гражданской и общественной активности офис Дональда Трампа будет стараться информировать, обучать и вдохновлять американцев из всех слоев населения, пока мы надеемся построить по-настоящему великое будущее США», — говорится в публикации.

Ранее экс-глава государства заявил, что намерен вернуться в социальные сети с «собственной платформой».