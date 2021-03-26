Совбез РФ одобрил проект госполитики в области международной кибербезопасности

Совет безопасности РФ одобрил проект «Основ государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности». Об этом сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев сообщил по итогам заседания. Соответствующее заявление Патрушева было опубликовано на сайте Кремля.

Отмечается, что этот новый основополагающий документ касается госполитики РФ в области международной кибербезопасности.

Как указал Патрушев, данный проект был рассмотрен Совбезом под председательством президента России Владимира Путина в пятницу, 26 марта. Он подчеркнул, что в документе «актуализированы глобальные угрозы в сфере информатизации».

Патрушев также сообщил, что также было принято решение о подготовке плана реализации этого проекта, «определены первоочередные меры по всестороннему обеспечению».

По его словам, документ в ближайшее время будет представлен на утверждение главе государства, после чего его опубликуют.