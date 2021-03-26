Путин заявил о возможных угрозах для суверенитета стран в сфере кибербезопасности

Президент России Владимир Путин призвал активизировать участие страны в переговорном процессе по теме информационной безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в первую очередь это следует сделать на площадке ООН.

При этом он подчеркнул, что в данной сфере существует множество потенциальных угроз для суверенитета отдельных стран и глобальной безопасности.

«Новые технологические решения порождают и новые риски. Мы видим, что глобальное цифровое пространство нередко становится площадкой для жесткого информационного противоборства, для нечестной конкуренции и кибератак», — добавил Путин.

Глава государства призвал развивать сотрудничество в области информационной безопасности на уровне СНГ, ШОС, БРИКС и ОДКБ.

Ранее стало известно, что в России появится киберполиция.