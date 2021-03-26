Путин заявил о возможных угрозах для суверенитета стран в сфере кибербезопасности

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Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня... Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня...
Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня...
РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин призвал активизировать участие страны в переговорном процессе по теме информационной безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в первую очередь это следует сделать на площадке ООН.

При этом он подчеркнул, что в данной сфере существует множество потенциальных угроз для суверенитета отдельных стран и глобальной безопасности.

«Новые технологические решения порождают и новые риски. Мы видим, что глобальное цифровое пространство нередко становится площадкой для жесткого информационного противоборства, для нечестной конкуренции и кибератак», — добавил Путин.

Глава государства призвал развивать сотрудничество в области информационной безопасности на уровне СНГ, ШОС, БРИКС и ОДКБ.

Ранее стало известно, что в России появится киберполиция.