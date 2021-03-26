Путину предложили завести видеоблог

Один из участников встречи наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей» обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением стать видеоблогером. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Спасибо большое. Я подумаю над этим действительно», — сказал Путин.

Кроме того, политик поддержал инициативу о повышении компетентности учителей в медиапространстве, социальных сетях и блогосфере. По его словам, «если чего-то нельзя предотвратить, то это надо возглавить».

Он также указал на то, что медийная сфера быстро развивается и будет продолжать это делать дальше.

«Поэтому лучше возглавить. Иначе действительно останешься на обочине и не сможешь реализовать не только себя, не сможешь реализовать свою главную функцию: не сможешь должным образом воздействовать на ребят, на школьников», — отметил Путин.

По его словам, многое зависит от педагогов в вопросе традиционной формы доведения знаний и воспитательного процесса.