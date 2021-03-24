В Кремле прокомментировали инвестиции РФПИ в Telegram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приобретение Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) облигаций Telegram Group Inc. не является вопросом Кремля. Об этом он сказал в среду, 24 марта.

При этом он добавил, что можно приветствовать любую успешную инвестицию, которая приносит деньги в рамках действующих законов.

Ранее стало известно, что РФПИ приобрел миноритарный пакет в инвестиции Mubadala в облигации Telegram в рамках совместной российско-эмиратской инвестиционной платформы.

До этого основатель Telegram Павел Дуров заявил, что его компания привлекла свыше $1 млрд на продаже облигаций крупнейшим инвесторам на планете. Бизнесмен также подчеркнул, что конечная цель Telegram — стать финансово устойчивым проектом, «который может служить человечеству на десятилетия (или столетия) в будущем»