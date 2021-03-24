СМИ: Facebook мог бы лучше бороться с дезинформацией о выборах в США

Компания Facebook могла бы предотвратить более 10 миллиардов просмотров постов, содержащих недостоверную информацию о выборах в США, если бы приняла соответствующие меры раньше. Об этом пишет газета Times со ссылкой на доклад общественной организации Avaaz.

Согласно докладу, если бы соцсеть задействовала механизмы, блокирующие «ложный и токсичный контент», раньше октября, «компания могла бы предотвратить примерно 10,1 миллиардов просмотров постов на 100 наиболее популярных страницах, которые распространяли дезинформацию в преддверии выборов».

На протяжении прошедшего лета на эти 100 страниц пользователи заходили в миллионы раз чаще, чем на аккаунты 100 традиционных американских СМИ вместе взятых.

«Пугает то, что это только 100 самых популярных страниц - это не вся вселенная недостоверной информации», - сказал работавший над докладом представитель организации Фади Куран.

Он отметил, что число подобных страниц, вероятно, гораздо больше, так как при подсчетах применялся «очень консервативный» подход. Аккаунты отмечались как дезинформирующие, если они содержали как минимум три записи с недостоверными данными, две из которых могли быть опубликованы с разницей в 90 дней.