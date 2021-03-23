Microsoft объявила о скором прекращении поддержки одной из версий Windows 10

Компания Microsoft начала рассылку предупреждений о скором завершении поддержки версии Windows 10 1909 (November 2019 Update), сообщает сайт Windows Latest.

Это обновление для операционной системы появилось в конце 2019 года. Пользователям рекомендуется обновить ОС до версий Windows 10 May 2020 Update или October 2020 Update (2H20). Использующие старую версию начиная с 11 мая 2021 года перестанут получать патчи безопасности.

«Ваша версия Windows 10 скоро перестанет обслуживаться. Нажмите, чтобы загрузить более новую версию Windows 10 для продолжения обслуживания», — вот такое сообщение появится на компьютерах пользователей.

Тем не менее не на всех компьютерах при согласии на установку апдейта пользователи смогут обновить ОС. Система предупредит, когда обновление станет доступным.

Ранее стало известно, что Microsoft планирует радикальное изменение дизайна Windows.