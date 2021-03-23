Bloomberg узнал о переговорах Microsoft по покупке еще одной соцсети

Американская компания Microsoft ведет переговоры о покупке социальной сети Discord более чем за $10 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что Discord ведет переговоры с несколькими потенциальными покупателями, но соглашения еще не заключены. По данным одного из источников агентства, компания скорее станет публичной, чем пойдет на продажу.

Известно, что ранее Discord обращалась к Microsoft для оценки интереса к компании, переговоры с соцсетью вел глава отдела Microsoft — xbox Фил Спенсер.

Социальная сеть Discord появилась в 2015 году, изначально она должна была стать платформой для геймеров. В соцсети пользователи могут общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. Ежемесячно Discord насчитывает более 100 миллионов активных пользователей.

Ранее Bloomberg предупредил о глобальном кризисе безопасности после атаки на Microsoft.