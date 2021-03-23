Эксперт объяснил, почему россияне стараются не пользоваться 5G

Россияне пока избегают сетей пятого поколения (5G) из-за отсутствия разъяснений принципов работы этой технологии. Об этом заявил заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по беспроводной связи и интернету вещей Александр Сиволобов, передает РИА «Новости».

Он отметил, что сейчас на видео-платформе YouTube распространились ролики, которые убеждают пользователей во вреде сетей пятого поколения.

«А вот видео, в которых доступно объясняют важность и полезность 5G, практически нет. Вот так в итоге и случилось – многие запомнили, что про вред 5G что-то говорили, а про пользу – практически нет», — сказал Сиволобов.

По его словам, россиян необходимо качественно проинформировать относительно 5G, а также демонстрировать достижения России в области прикладных кейсов 5G.

Специалист отметил, что в Китае соответствующая работа производится на всех уровнях вплоть до городских советов, которые призывают граждан строить сети 5G на своей территории и наглядно показывают кейсы использования 5G для решения экономических и социальных вопросов.

Сиволобов также напомнил, что согласно информации российских специалистов и международного сообщества в лице ВОЗ, никакого вреда для здоровья от 5G нет.

В начале марта сообщалось, что в Москве запустили первую в России пользовательскую пилотную сеть 5G.