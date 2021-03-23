В работе Google случился сбой

Пользователи Google из ряда стран пожаловались на проблемы в работе поисковой системы. Об этом следует из данных на портале DownDetector.

По его информации, проблемы зафиксированы в России, США, Великобритании и Франции.

Так, 74% пользователей из РФ сообщили о проблемах, связанных с работой сайта, а 25% — столкнулись с проблемами со входом в учетную запись.

Вместе с тем в США 52% пользователей испытывают трудности при входе в учетную запись, а 47% отметили сложности с поиском.