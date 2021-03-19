Электронные паспорта могут начать появляться в России с 1 декабря 2021 года

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Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
РИА Новости

В России с 1 декабря 2021 года могут начать появляться электронные паспорта, первыми их оформить смогут жители Москвы. Об этом говорится в проекте указа президента, который размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно тексту документа, электронные паспорта могут стать доступны по всей стране не позднее 1 мая 2023 года.

Кроме того, граждане получат возможность устанавливать на смартфон приложение, которое будет реализовывать функции паспорта.

В 2021 — 2022 годах запланировано обеспечить возможность использовать приложение при работе на портале госуслуг, при обращениях в МФЦ, а также для заключения договоров, включая трудовые.

Кроме того, ожидается, что через мобильное приложение с паспортом граждане смогут подтвердить совершеннолетие при покупке алкоголя и табака.

Минцифры уточняет, что совместимых услуг будет не так много в период запуска системы в 2021 году, однако в перспективе его планируют расширять.

Ранее были названы сроки появления мобильного приложения к электронному паспорту в Москве.