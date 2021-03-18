В сети появился рендер телефона-раскладушки Apple Flip

Графический дизайнер Technizo Concept в сотрудничестве с LetsGoDigital на основе актуальных утечек представили рендер нового телефона-раскладушки Apple Flip. Ролик был опубликован на YouTube-канале Technizo Concept.

Ожидается, что модель смартфона с гибким экраном выйдет уже в этом году.

По внешнему виду телефон будет напоминать новый Motorola Razr или Samsung Galaxy Z Flip. При этом предполагается, что именно Samsung будет поставщиком гибких OLED-матриц для Apple.

Экран будущего смартфона-раскладушки будет напоминать iPhone 12. Телефон также может быть выполнен в «квадратном» корпусе, на котором компания возможно остановится еще на несколько лет.

Важной особенностью модели, как показано в рендере, может стать дополнительное окно рядом с камерным блоком. На нем будет отображаться информация определенных сервисов, например время или сообщения почты.

Ранее стало известно, что компания Apple может сократить производство iPhone на 20% в первой половине 2021 года.