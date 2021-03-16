Поклонская предложила главе Крыма создать «дом тиктокера»

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская предложила главе Крыма Сергею Аксенову создать в республике «дом тиктокера» для молодежи. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Такой «дом тиктокера» — южная резиденция в Крыму. Оборудовать помещение, может быть, на территории какого-то пансионата... в красивом месте, будь то Евпатория, Ялта, Симферополь — где угодно», — сказала Поклонская.

Поклонская считает, что «тиктокеры» будут приезжать на лето в Крым и создавать там «свои крутые, классные видеоролики».

Между тем, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что в Якутии на «дальневосточном гектаре» планируют создать базу для видеоблогеров из TikTok.

«Я не знаю, что это такое, но знаю, что это популярная сейчас штука. Видимо, различные социальные сети и интернет-проекты также могут на гектарах реализовать, особенно на гектарах в таких необычных местах», — сказал Чекунков.

Ранее компания Google запустила тестирование YouTube Shorts. Сервис предоставит пользователям возможность съемки коротких видеороликов в портретной ориентации.