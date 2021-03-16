В Роскартографии занимаются созданием сверхточной цифровой карты РФ

В России создадут цифровую карту с подробными данными о всей территории страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора Роскартографии Сергея Карутина.

По его словам, созданием единой мультимасштабной карты с максимально подробной информацией о стране занимаются специалисты Роскартографии и Научного центра геодезии и картографии.

Как рассказал Карутин, обжитые территории отснимут пилотируемой и беспилотной авиацией со сверхвысоким разрешением — от 14 см до полуметра.

Он отметил, что на создание карты понадобится несколько лет, после чего она будет актуализироваться с периодичностью в 2-3 года.

Собеседник агентства добавил, что параллельно Роскартография осуществляет лазерное сканирование территории страны. На составление трехмерной карты уйдет менее пяти лет, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Россия создаст карту Луны для высадки космонавтов.