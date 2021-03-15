В Петербурге учительница уволилась после жалоб родителей на ее TikTok

Учительница русского языка и литературы одной из школ Санкт-Петербурга уволилась после того, как родители некоторых учеников пожаловались на ее ролики в TikTok, где также присутствовали дети. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службу администрации Приморского района.

Отмечается, что женщина решила уволиться по собственной воле, заявление было подано 26 февраля.

«В марте директор школы интересовалась у учительницы, не изменила ли она свое решение и не готова ли продолжать работать до конца учебного года, но решение Дарины Сергеевны осталось неизменным», — поделилась собеседница агентства.

Она также сказала, что родителям некоторых учащихся в основном не понравилось, что их дети были привлечены в ролик учительницы без согласия их законных представителей, а также сам факт съемки видеоматериалов в стенах учебного заведения.

Кроме того, эти родители посчитали, что активность педагога в соцсети негативно сказалась на успеваемости школьников и соблюдении дисциплины в классах.

Ранее сообщалось, что TikTok представил новые инструменты борьбы с буллингом.