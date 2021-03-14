В МИДе РФ заявили, что Запад сам ускорил начало регулирования интернета

Официальные представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад демонстрирует аморальное поведение, блокируя российский интернет-контент. Об этом она сказал в эфире телеканала «Россия 1».

Она напомнила, что Запад блокирует российские аккаунты, документальные фильмы, информационные телеканалы. Дипломат указала, что там, например, «решают, что из канала «Крым 24» можно смотреть, а что нельзя».

Захарова отметила, что Запад сам же ускорил то, на что в течение долгого времени не решалась Россия.

«Мы все время испытывали какую-то неловкость, что пора вводить регулятивные меры и пора начать регулировать интернет-пространство, что касается деятельности американских интернет-монополий», — пояснила Захарова.

По ее словам, российская сторона все время прислушивалась к тому, как это будет воспринято и не будут ли нарушены некие принципы. Дипломат подчеркнула, что последнее не произойдет, так как эти принципы «уже давно разрушены этим самым коллективным Западом».

Представитель внешнеполитического ведомства также рассказала, что уже «готовится целый пакет документов, законопроектов, которые будут охранять и защищать как российских журналистов, как российские средства массовой информации и, конечно, нашу аудиторию от этого бесконечного невозможного беспредела».

Ранее Захарова назвала цель блокировки российского контента IT-компаниями США.