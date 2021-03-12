Роскомнадзор потребовал от Google снять все ограничения с фильма «Крым. Путь на Родину»
Данила Титоренко
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Роскомнадзор обратился к Google с требованием о снятии всех ограничений с фильма «Крым. Путь на Родину», сообщает ТАСС.
Ведомство также выяснило причины ограничений просмотра фильма на YouTube. В ответе Google указано, что на фильм были наложены возрастные ограничения из-за содержащихся в нем сцен насилия.
«На видео было выставлено ограничение по возрасту в апреле 2020 года из-за содержащихся в нем сцен насилия — изображения застреленного человека, жертв с тяжелыми увечьями и человека в луже крови», — уточнили в пресс-службе компании.
Ранее, автор фильма назвал введенные ограничения на YouTube актом диверсионной войны.
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