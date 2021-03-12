Песков сообщил о росте числа кибератак на сайт Кремля

Количество кибератак на сайт Кремля в последнее время увеличивается, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

«Да, оно (число кибератак) все время растет. У нас там и зеркала включаются, была пара DDoS-атак, причем таких, которые у нас сделать невозможно, у нас даже никто не способен на это», – рассказал представитель Кремля.

10 марта пользователи пожаловались на недоступность сайтов российских госорганов, в том числе сбои в работе сайта Кремля. В своем комментарии пресс-секретарь главы государства заявил, что в администрации президента не столкнулись с подобной проблемой.