«ВКонтакте» опровергла передачу СК данных посетителей страницы мундепа Галяминой

Социальная сеть «ВКонтакте» опровергла информацию о выдаче данных пользователей Следственному комитету, которые просмотрели пост муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой с призывами к участию в незаконных митингах.

«Для начала критически важно отметить — выдача данных ВКонтакте нет функциональности «Гости страницы». Мы не собираем, нигде не отображаем и, соответственно, не передаем такие данные», — говорится в пресс-релизе компании, который поступил в «Газету.Ru».

Отмечается, что соцсеть, как и любая другая компания, обязана отвечать на законные запросы правоохранителей.

«При этом по закону мы не вправе не только раскрывать подробности о запросе, но и подтверждать сам факт его получения. Но даже если получили, то его обработка происходила исключительно в рамках закона — после проверки всех необходимых требований к таким запросам», — рассказали во «ВКонтакте».

Там также добавили, что в абсолютном большинстве случаев правоохранительные органы не сообщают конкретные обстоятельства уголовных дел.

Ранее ТАСС сообщил, что администрация социальной сети «ВКонтакте» предоставляла личные данные пользователей Следственному комитету РФ в рамках дела об организации несанкционированной акции протеста. В материалах дела говорилось, что следователи получили телефонные номера пользователей соцсетей, просмотревших публикации Галяминой с призывами к участию в митингах.